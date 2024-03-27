İsveç Merkez Bankası'ndan gevşeme sinyali

İsveç Merkez Bankası(Riksbank), faiz kararını açıkladı.



Banka, politika faizini ilk toplantıda olduğu gibi yüzde 4 seviyesinde sabit tuttu. Ekonomistler de faizin sabit kalacağı öngörüsünde bulunmuştu.



Bankadan yapılan açıklamada, enflasyon beklentilerinin olumlu olması halinde politika faizinin mayıs ya da haziran ayında düşürülmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Açıklamada enflasyonist baskıların yüksek olduğuna da dikkat çekildi.



İsveç'te şubat ayında manşet enflasyon yüzde 4,5 olarak açıklanmıştı.

İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu Haberi Görüntüle NTV’yi sosyal medyadan takip edin