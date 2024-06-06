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İsviçre bankası UBS'ten gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, gümüş fiyatı tahminlerini güncelledi. UBS stratejistleri, altına kıyasla gümüşte daha yüksek performans bekliyor.

İsviçre bankası UBS'ten gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor
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UBS stratejistleri, gümüşün yakın vadede altından daha iyi performans göstereceği beklentisiyle fiyatı tahminlerini yükseltti.

İsviçre yatırım bankası, gümüş için 2024 yılsonu hedefini yüzde 20 artırarak 36 dolara çıkarırken, ortalama fiyat için beklentisini de yüzde 14 artışla 30,5 dolar seviyesine yükseltti.

Uzmanlar, "Yeni gümüş fiyatı beklentilerimiz, altına kıyasla daha iyi bir performansı yansıtıyor. fiyatlarının arttığı, 'in politikayı gevşetmesinin beklendiği ve piyasa arz ve talep temellerinin sıkılaştığı bir ortamda gümüşün göreceli olarak iyi performans gösterecek şekilde iyi konumlandırıldığını düşünüyoruz." dedi.

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