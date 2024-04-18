İsviçreli banka devinden Çin kararı

Maliyetlerini düşürmeye çalışan İsviçreli banka UBS, Çin'deki bazı özel fon birimlerini kapatıyor ve çalışanlarının üçte birini işten çıkaracak.



Konuya yakın üç kaynaktan ikisi, UBS'in özel fon yönetim biriminin 2016'da faaliyete geçmesinden bu yana piyasaya sürülen 19 fondan 17 kadar hisse senedi ve tahvil özel fonunu kapatacağını ve parayı yatırımcılara iade edeceğini söyledi.



Çin'de özel fonlar, yüksek net değere sahip ve kurumsal yatırımcılara hizmet veren hedge fonlar ve özel sermaye fonlarına eş değer.



İki kaynak, UBS Asset Management Shanghai adlı fon yönetim biriminin yakında 50 kişilik ekibinin yaklaşık üçte birini işten çıkarmaya başlayacağını belirtti. UBS böylece son aylarda Çin'de personel sayısını azaltan diğer küresel varlık yöneticileri arasına katılacak.



UBS sözcüsü yaptığı açıklamada, fonların kapatılması ya da işten çıkarmalar hakkında açıklama yapmadan, "Çin, UBS için önemli bir pazar olmaya devam ediyor ve stratejik olarak yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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