JPMorgan: Petrol 185 dolara çıkabilir

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin sürmesi bekleniyor.



ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, petrol fiyatlarının yıl sonunda 185 dolara çıkabileceğini öngördü.



JPMorgan, Rusya kaynaklı arz sorunlarının devam etmesi durumunda Brent petrol fiyatının bu seviyeye çıkabileceğini belirtti.



Uluslararası piyasalarda Brent petrol 118 dolara kadar çıkarak yaklaşık 9 yılın zirvesini görmüştü.

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna topraklarında son durum.