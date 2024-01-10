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EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik gelecek mi, kimler yararlanacak? Prof. Dr. Cem Kılıç yanıtladı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini (EYT) kaçıranlar için son günlerde kademeli emeklilik yasası gündeme geldi. Medyada yer alan iddialara göre kademeli emeklilik yasasına yönelik çalışmalar başladı. Kademeli emeklilik ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Peki, kademeli emekliliğe yönelik gerçekten bir çalışma yapılıyor mu? TOBB ETÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV yayınında tüm bu soruların yanıtlarını anlattı.

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik gelecek mi, kimler yararlanacak? Prof. Dr. Cem Kılıç yanıtladı

2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olan düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışanın gözü kademeli emeklilikte. Torba yasayla Meclis'e geleceği iddia edilen kademeli emekliliği, Prof. Dr. Cem Kılıç'a sorduk. 

Kademeli yasası ile ilgili iddiaları yanıt veren Kılıç, "Tabi ki bu çıkan haberler karşısında hatta o kadar detay var ki prim günü, yaş, sigortalılık süresi vesaire ben de şüphe ettiğim için Ankara'da da bulunduğumuz için ilgili kamu bürokratlarına sordum. Öyle bir çalışma olmadığını ifade ettiler. Farklı kaynaklara sordum onlardan da aynı teyidi aldım. Şu an için böyle bir çalışma bulunmuyor. Bir torba yasa çalışması içine girecek şekilde madde teklifi, yaş prim teklifi, sigortalılık ile ilgili düzenleme söz konusu değil. SGK da bir açıklama yapmadı, bu tip haberler özellikle vatandaşın çok ilgisini çektiği için tabii ki medyada hızla yayılıyor. Benim burada üzüntüm özellikle vatandaşların bir anlamda boş yere heyecanlanması umut içerisinde olmaları" ifadelerini kullandı.


Kılıç, şu an medyada yer aldığı şekilde bugün yarın bir torba yasanın söz konusu olmadığını söyledi.

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