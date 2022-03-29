ntv.com.tr

Kahve fiyatlarında artış sürecek mi?

Son 1 yılda yüzde 76 artan kahve fiyatlarının, savaşın gübre fiyatlarını körüklemesi nedeniyle bu yıl da artmaya devam edeceği belirtiliyor. Özellikle yılın üçüncü çeyreğinde kahve piyasalarında panik başlayabileceği uyarısı yapılıyor.

Haberler - NTV Haber 29.03.2022 - 12:02

Kahve fiyatlarında artış sürecek mi?

İlişkili Haberler

Emtia piyasasında jeopolitik risk etkisi

Emtia piyasasında jeopolitik risk etkisi

Kahve 2021'i 11 yılın en büyük fiyat artışıyla kapattı

Kahve 2021'i 11 yılın en büyük fiyat artışıyla kapattı

-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Rusya'ya uygulanan yaptırımların gübre fiyatlarını yükseltmesi kahve piyasalarına yansıyor.

Potas, nitrojen ve fosfatlar da dahil olmak üzere temel gübre bileşenlerinin fiyatı hızla yükseldi.

Sektör uzmanları gübre kullanımının azalmasıyla üretim ve kalitenin gerileyeceğini ve bunun acısının yılın üçüncü çeyreğinde çıkmaya başlayacağını söylüyor.

’nın sadece 3 ila 6 ay yetecek kadar gübre stoku bulunduğu için kahve piyasasında 3'üncü çeyrekte panik başlayabileceği belirtiliyor.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...