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Kapasite kullanım oranında artış

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76,7'ye yükseldi.

Kapasite kullanım oranında artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1727 iş yeri tarafından nisan ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda geçen aya oranla 0,5 puan artarak yüzde 76,7 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77'ye geriledi.

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