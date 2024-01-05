Karadeniz gazı kaç hanenin ihtiyacını karşılıyor?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de keşfedilen yerli doğalgazla ilgili son bilgileri verdi.



Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen günlük 4 milyon metreküp doğalgazla 1,5 milyon hanenin ihtiyacının karşılandığını bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Bayraktar, "Günlük üretimi önce 10 milyon metreküpe, daha sonra da 40 milyon metreküpe çıkartacağız. Doğal gazın üretiminde, kullanımının yaygınlaştırılması ve evlere, iş yerlerine ulaştırılmasında bir başarı hikayesi yazıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

GAZA ERİŞEN NÜFUS 71 MİLYONU AŞTI

Bayraktar, 2023 sonu itibarıyla Türkiye'de doğalgaz erişimi olan yerleşim yeri sayısının 836'ya, gaza erişebilen nüfusun ise 71,3 milyona çıktığını belirtti.

2002'de sadece Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir'de doğal gaz kullanıldığını anımsatan Bayraktar, 2018 sonu itibarıyla 81 ilin tamamının doğalgazla buluşturulduğunu kaydetti.