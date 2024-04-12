Karaman'da mısır ekim endişesi

Karaman'da yağışlar azaldı, buna rağmen tarlada ekim arttı. Ziraat Odası, olası zararlara karşı uyardı.



Karaman'da çiftçiler bir süredir su sıkıntısıyla karşı karşıya. Yağışlar beklenti altında kalırken, kar yağmadı. Bu nedenle barajlarda istenilen doluluklara ulaşılamadı.



Buna rağmen çiftçiler başta mısır olmak üzere ürün ekimini artırdı.



Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, "Geçen yıl sezonun sonuna doğru su sıkıntısı yaşamaya başlamıştık. Bu yıl ise mısırın ekiminin düşeceğiyle ilgili beklentilerimiz vardı. Ama maalesef aldığımız son verilere göre, mısır ekiminin bölgemizde arttığını söyleyebiliriz. Karaman’a baktığımız vakit geçen yıl 403 bin dekar olan mısır ekimi, bu yıl 470 bin dekarı bulduğu ile ilgili elimizde veriler var." dedi.



Karamanlı çiftçilerin tüm umudu bahar yağışlarında. Nisan ve Mayıs aylarında yağışlar iyi seyretmezse, mahsullerin tarlada kalmasından endişe ediliyor.



Bayram, "Çiftçilerimizi buradan uyarmak istiyorum, tohm firmalarından da aldığımız bilgilere göre,, özellikle mısır ekiminin ciddi manada artışı bizleri endişelendiriyor. Endişelenmemizin sebebi de çiftçilerimizin susuzluktan dolayı emeklerinin heba olmasından korkuyoruz. Çünkü ciddi bir artış var. Geçen yıl yağışlar azdı, bu yıl da hiç kar yağmadı. Barajlarımızda su oranı sıfır. Bu yıl çiftçilerimiz açısından kötü bir yıl olacağını korku ve endişe taşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Yeterli yağış alınmazsa sorun yaşanacak tek ürün mısır değil. Kentte, arpa, buğday gibi pek çok ürün yetiştiriliyor. Ayrıca çok sayıda elma bahçesi de bulunuyor.