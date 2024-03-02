Kartla alışveriş artıyor | Kredi kartlı ödemeler yüzde 118 arttı

Kart kullanımındaki artış, adet sayısına da yansıyor.

Kredi kartı adedi yüzde 17, banka kartı adedi yüzde 11, ön ödemeli kart adedi yüzde 24 arttı.

Kredi kartı sayısı 119 milyona, banka kartı sayısı 190,5 milyona, ön ödemeli kart sayısı 91,1 milyona çıktı.

TAKSİTLİ ALIŞVERİŞ

BDDK verileri de taksitli alışverişteki artışı ortaya koydu..



23 Şubat haftasında kredi kartlarında birikimli bakiye 1 trilyon 270 milyar lirayı buldu.



Bunun 561 milyar liralık kısmı yani yüzde 44'ü taksitli, 708 milyar lirası taksitsiz işlemlerden oluştu.



Taksitli işlemler 2023 Şubat ayına göre azalsa da Ocak 2024'e göre 1 puan arttı.

