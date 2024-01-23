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Kayak merkezlerinde tatil cep yakıyor

Ara tatilde kış turizminin gözde yerlerinde oteller ve pistler doldu. Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de yoğunluk yaşanırken tek çocuklu bir ailenin bir haftalık tatili ise konaklama yerine göre 150 bin lirayı geçebiliyor.

Kayak merkezlerinde tatil cep yakıyor

Kış turizmi merkezlerinde yoğunluk artıyor.

Ara tatilde ailelerin en çok tercih ettiği noktalar arasında Uludağ, Erciyes ve Palandöken var.

Uludağ'a ulaşmak isteyenler hafta sonundan itibaren teleferikte yüzlerce metre kuyruk oluşturdu.

Kayak merkezlerinde tatil cep yakıyor - 1 Uludağ

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Uludağ'da oteller ve pistler dolu.

Misafirhanelerdeki tek kişi tam pansiyon fiyatı 1000 ile 1500 lira arasında değişkenlik gösterirken otellerdeki fiyatlar ise gecelik kişi başı 3 bin ile 40 bin lira arasında olduğu öğrenildi.

Tek çocuklu ailenin bir haftalık tatili ise 150 bin lirayı geçebiliyor. Buna içecekler, kayak kıyafetleri ve kayak pistindeki harcamalar dahil değil.

Kayak merkezlerinde tatil cep yakıyor - 2 Erciyes

Aynı ailenin Erciyes ve Palandöken'deki tatil maliyetleri de benzer fiyatlara denk geliyor.

Her iki noktada otellerin doluluk oranı yüzde 90'ı buluyor.

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