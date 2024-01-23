Kayak merkezlerinde tatil cep yakıyor

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Uludağ'da oteller ve pistler dolu.



Misafirhanelerdeki tek kişi tam pansiyon fiyatı 1000 ile 1500 lira arasında değişkenlik gösterirken otellerdeki fiyatlar ise gecelik kişi başı 3 bin ile 40 bin lira arasında olduğu öğrenildi.



Tek çocuklu ailenin bir haftalık tatili ise 150 bin lirayı geçebiliyor. Buna içecekler, kayak kıyafetleri ve kayak pistindeki harcamalar dahil değil.



Erciyes Aynı ailenin Erciyes ve Palandöken'deki tatil maliyetleri de benzer fiyatlara denk geliyor.



Her iki noktada otellerin doluluk oranı yüzde 90'ı buluyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin