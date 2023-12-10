KDK'dan "hane başı nakdi destek ödemesi" kararı

Hatay'dan Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuran bir depremzede, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilendiklerini belirterek AFAD tarafından verilen 10 bin TL destek ödemesinden faydalanmak istediğini ancak söz konusu yardımın başka birisine ödendiğini anlattı.



Ödeme yapılan kişinin yakını olduğunu ancak aynı hanede yaşamadıklarını kaydeden depremzede, ödeme yapılan kişinin 2022 yılının Haziran ayında misafir olarak hanelerine kayıt edildiğini daha sonra sosyal hizmetlerce huzurevine yerleştirildiğini, deprem tarihinde de hanelerinde olmadığını belirterek, afetzede destek ödemelerinden faydalanabilmesi için gereğinin yapılmasını istedi.



Başvuruyu inceleyen KDK, 10 bin TL hane başı destek ödemesinin her konut için konutta adres kaydı bulunan vatandaşlardan yaşı en büyük kişiye yapıldığını tespit ederek, aynı adreste kaydı bulunan vatandaşların fiilen aynı haneden bulunmadıkları itirazlarının değerlendirilmeye alınması gerektiği sonucuna ulaştı.

TAVSİYE KARARI



KDK, başvurucunun hane başı destek ödemesi talebinin, deprem tarihinde ödeme yapılan kişi ile aynı hanede ikamet edip etmediği konusunda yapılacak inceleme ve tahkikatların sonucuna göre, yeniden değerlendirilmesi için AFAD'a tavsiye kararı verdi.

