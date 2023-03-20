Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı

Kentsel dönüşümle ilgili destek paketi açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasına göre, finansman paketi kapsamında kişi başı kredi üst limiti 600 bin liradan 1 milyon 250 bin TL'ye çıkarıldı. Finansman maliyetinin 840 baz puana kadar kısmını Hazine karşılayacak.

KONUT ÜRETİCİSİ FİRMALARA DESTEK



Kentsel dönüşüm sürecinde konut üreticisi firmalara da destek sağlanacak. Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında şu ana kadar uygulanan tazmin oranı bu paket özelinde yüzde 7'den yüzde 9'a çıkarılacak.

12 AY ÖDEMESİZ KREDİ



Finansman paketi ile 12 ay ödemesiz toplam 48 ay vade ile 250 milyon TL'ye kadar finansan imkanı sunulacak. Bu kapsamda 50 milyar TL kefalet limiti kullanıma açıldı.

MALİKLER İÇİN 5 FARKLI KREDİ PAKETİ

Paket kapsamında riskli yapıların malikleri için güçlendirme kredisi, konut yapım kredisi, konut edinme kredisi, işyeri yapım kredisi ve işyeri edinme kredisi verilecek.



Güçlendirme kredisi 320 bin TL, konut yapım kredisi 1 milyon 250 bin TL, konut edinme kredisi 1 milyon 250 bin TL, işyeri yapım kredisi 800 bin TL, işyeri edinme kredisi 350 bin TL limitli olacak.

