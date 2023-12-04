Kestane tezgahlardaki yerini aldı

Havaların soğumasıyla Bilecik'te kestaneler tezgahta yerini aldı.



Kestanenin kilogram fiyatı 250 liraları bulurken satıcılar satışlardan memnun.



Kestane satıcısı İlhan Öztürk, kilosunun 250 lira olmasına rağmen kestaneye yoğun bir talep olduğunu belirterek, "Kestaneler bu yıl çok lezzetli. Aydın’dan gelen bu kestaneler şekerci kestane olarak geçiyor. Daha yeni gelmesine rağmen 1 günde 10-15 kilo kestane satışı yaptım." dedi.



"1 KİLODA ORTALAMA 55-65 ADET İRİ KESTANE BULUNUYOR"



Öztürk, bu yıl kestanelerin beklediğinden iyi çıktığını belirterek, "Hem talep hem de lezzet açısından bu yıl kestaneler beklediğimden daha iyi. 1 kiloda ortalama 55-65 adet iri kestane bulunuyor." ifadelerini kullandı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin