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Kira vergisinde istisna kalkmayacak

Vergi reformu çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Kira geliri elde eden ev sahiplerinin ödediği vergilere uygulanan 33 bin liralık istisnanın kaldırılmasına yönelik madde taslak metinden çıkarıldı.

Kira vergisinde istisna kalkmayacak

Ev sahiplerinin gelirinin 33 bin liraya kadar olan kısmına vergi istisnası uygulanıyor.

Bu tutar her yıl yeniden artırılıyor. 2023’te elde ettiği kira geliri 33 bin liranın altında kalanlar istisna sayesinde hiç vergi ödemedi.

Daha yüksek kira geliri elde edenler de 33 bin TL düştükten sonra kalan gelirleri üzerinden vergi ödedi.

Üzerinde çalışılan vergi reformu taslağında, 33 bin liralık istisnanın kaldırılmasına yönelik bir madde yer alıyordu.

Sözcü gazetesinin haberine göre, vergide yaşanacak bu artışın kiralara yansıtılabileceği endişesi ile madde taslak metinden çıkarıldı.

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