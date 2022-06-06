Kirada arabuluculuk etkili olur mu?

Kira uyuşmazlıklarında da arabuluculuğu zorunlu hale getirecek düzenlemeyle iligili çalışmalar sürüyor.



Hukukçulara göre, 2012'den bu yana farklı başlıklarda uygulunan arabulucuk yöntemi çok önemli faydalar sağladı.



2,9 milyon dosyanın arabuluculuk sisteminden geçtiğini, bunun 2 milyonunun çözüldüğünü belirten Avukat Nergis Özcan "Arabulucular mahkemeler üzerindeki yüzde 70'lik bir yükü almış durumdalar" dedi.



Son bir yılda kiralardaki artış, ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdi. Birçok ev sahibi yasalara aykırı şekilde kiracıları çıkarmak istiyor. Bu nedenle adliyelerdeki iş yükü de arttı. Davalar bir yıldan uzun sürürken, arabuluculuk uygulaması bu durumu değiştirebilir.

4 HAFTADA ÇÖZÜLECEK



Avukat Özcan, düzenlemenin devreye girmesiyle ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarının 4 haftada çözülebileceğini söyledi.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?



Düzenleme uygulamaya girdiğinde, kiraların ödenmemesi ya da tespitine ilişkin uyuşmazlıklarda mülk sahipleri ile kiracılar dava açmadan önce arabulucuya başvuracak.



Dava ancak arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde açılabilecek.

