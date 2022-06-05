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Kurum: Kira düzenlemesi ev sahibi ve kiracıları mutlu edecek

Fahiş kira artışlarına ilişkin düzenleme önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Bakan Kurum, düzenlemenin ev sahibi ve kiracıları mutlu edeceğini söyledi.

Haberler - NTV Haber 05.06.2022 - 12:10

Kurum: Kira düzenlemesi ev sahibi ve kiracıları mutlu edecek

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artışlarına dönük çalışmada sona gelindi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, düzenlemenin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi.

Sabah Gazetesi'ne konuşan Bakan Kurum, kiralardaki fahiş artışa son verileceğini bildirdi.

Kirada yıllık artışın, o yılın TÜFE ortalaması kadar olabileceğini hatırlatan Kurum, "20 yılda emlak rayici neyse siz bunu çarparsınız-bölersiniz ve aylık kiranız bu fiyatı geçemez. Aksi her durum kanuna aykırıdır" dedi.

Bakan Kurum, "Hem ev sahibi vatandaşlarımızı hem de kiracılarımızı mutlu edecek bir düzenlemeyi önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız paylaşacak" diye konuştu.

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