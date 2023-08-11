Kiralarda yeni dava yöntemi: Sözleşme uyarlama davası

Kira tespit davası için en az 5 yıl bekleme şartı var. Uyarlama davası için böyle bir durum yok. Sözleşmenin başladığı yıl bile açılabiliyor.

O nedenle de şu an daha fazla tercih ediliyor.



Ev sahiplerinin genelde dava açmadan önce noterden taleplerini içeren bir ihtarname çektiğini söyleyen Metin, "Çünkü yüzde 25 düzenlemesi yapılması ve bunun ikinci yılda da devam etmesi mülk sahipleri ile kiracı arasındaki uyumu kaldırdı. Kiradaki rakam tartışması büyüdüğü için ek dava ihtiyacı doğdu." dedi.



Kira davaları 2-3 yıl kadar sürüyor. Eğer ev sahibi haklı bulunursa geriye dönük olarak toplu ödeme yapılıyor. Ama bunun için ev sahiplerinin dava açmadan önce ihtarname çekmesi ve kira artışı talep etmesi gerekiyor.

Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 ağustos kira zammı ne kadar, kaç TL? Haberi Görüntüle KİRACI-EV SAHİBİ ANLAŞMAZLIKLARINDA TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ GEÇERLİ Mİ / VİDEO HABER