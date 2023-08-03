Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 ağustos kira zammı ne kadar, kaç TL?

Ağustos ayı kira artış oranı, temmuz ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti. Peki, ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?

Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 ağustos kira zammı ne kadar, kaç TL? - 1

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ağustos ayı kira artış oranları mülk sahipleri ve kiracılar tarafından sorgulanmaya başladı. Ağustos ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından getirilen kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte ağustos ayında yapılacak artış oranı belli oldu. Peki, ağustos kira zammı ne kadar, kaç TL?

EKONOMİ HABERLERİ

Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 ağustos kira zammı ne kadar, kaç TL? - 2

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI UZATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatıldığını açıkladı ve şunları söyledi;

"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 ağustos kira zammı ne kadar, kaç TL? - 3

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 ağustos kira zammı ne kadar, kaç TL? - 4

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 2500 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL

Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 ağustos kira zammı ne kadar, kaç TL? - 5

12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %57,45

Kira Artış Tutarı: 5 bin 745 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 745 TL

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