Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 ağustos kira zammı ne kadar, kaç TL?
Ağustos ayı kira artış oranı, temmuz ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti. Peki, ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ağustos ayı kira artış oranları mülk sahipleri ve kiracılar tarafından sorgulanmaya başladı. Ağustos ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından getirilen kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte ağustos ayında yapılacak artış oranı belli oldu. Peki, ağustos kira zammı ne kadar, kaç TL?