Ev sahiplerinin tercihi değişti: Bekara ve öğrenciye kiralık ev dönemi

Ev sahipleri önceden uzun süre kalacak kiracılar arıyordu. Ancak kiralar zaman içinde yükselmeye başladı. Kiralık evler de azaldı.



Durum böyle olunca tablo tersine döndü. Ev sahipleri tercihlerini değiştirdi.



Kısa süreliğine kiraya çıkacak öğrenci ve bekarlara daha fazla ev verilmeye başlandı.



İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün şöyle konuştu:

''Kiralık daire arayışı çok fazla. Mülk sahipleri de doğal olarak kısa süre kalacak kiracı tercihlerine yöneldiler. Eskiden ev sahipleri öğrencilere, bekara ev vermezlerdi. Şimdi ise üniversitede son sınıf ya da 3'üncü sınıf öğrencileri tercih ediliyor ya da 'Bekar olsun yarın evlenir gider.' diyorlar. Kısa süreli olacak, tahliye taahhütnamesi ve kefil verecek. Kira bedelinin iki üç misli fazla bir geliri olacak. Çok şeyler karşımıza çıkıyor.''



Ev sahiplerinin değişen tercihi nedeniyle ev bulamayan birçok kişi de mağdur oldu. İzmir'de 9 yaşındaki engelli kızıyla yaşayan Başak Özcan, onlardan biri.

