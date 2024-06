Kırmızı et fiyatlarında düşüşe neden olan ithalat yıl sonuna kadar sürecek

Ocak ayından bu yana aralıklarla zam yapılan kırmızı ette fiyatlar düşmeye başladı.

Yılbaşından bu yana artan fiyatların önüne geçmek için Et ve Süt Kurumu kırmızı et ithalatına başlamıştı. Kurumun ithal ettiği etleri zincir marketler üzerinden uygun fiyatla satarak arz-talep dengesini sağlaması ve kasapların daha fazla kırmızı ete ulaşmasıyla birlikte aylar sonra kırmızı ette indirim oldu.

İstanbul Kasaplar Esnaf Odası üyesi Veysel Günal, Et ve Süt Kurumu'nun ithal et getirmesiyle birlikte etin kilogram fiyatında 70 liraya yakın bir indirim olduğunu söylerken, Kurban Bayramı'na kadar 20 liralık bir indirim daha beklediklerini belirtti.

Kasap Haluk Doğan ise Kurban kesileceği için hayvan sayısında bir düşüş olacağını ve bundan dolayı fiyatların daha fazla inmeyeceğini öne sürdü.

Vatandaşlar, aylardır yapılan zamların ardından gelen bu indirimi yeterli bulmazken, Et ve Süt Kurumu'ndan alınan bilgilere göre piyasanın et ihtiyacını karşılamak, fiyat istikrarını ve vatandaşların daha uygun fiyatlarla kırmızı ete ulaşabilmesini sağlamak için yıl sonuna kadar et ithalatına devam edileceği öğrenildi.



İstanbul Kasaplar Esnaf Odası üyesi Veysel Günal, "Kırmızı ette ocak ayından itibaren yüzde 40'ın üzerinde bir zam gelmişti. Bu arz talebinin artması üzerine tabii bu piyasadaki dengeyi bozdu. Tabii Et ve Süt Kurumunun ithal et getirmesinden ve sanayicilere eti vermesinden dolayı piyasalarda biraz arz talebi dengeledi. Kırmızı ette şu anda 650-700 lira bantlarından 580 lira bantlarına kadar geldi. Aşağı yukarı kilogramında 70 lira bandında düşüş oldu. Her sene kurban olduğu zaman fiyatlar artardı. Kurban fiyatları yüksek olduğundan dolayı, piyasaların ve esnafların da biraz işlerinde düşüklük olduğundan dolayı fiyatlar geriledi" diye konuştu.



"FİYATLARIN DAHA ÇOK DÜŞMESİNİ İSTERİZ"



Et ve Süt Kurumu'nun piyasaya, sanayicilere 340 liradan et verdiğini söyleyen Günal, "Mahalle kasapları olarak 360-370 lira bandında et alıyoruz ama bizim aldığımız yerli ettir. Markette de satılıyor, market ve AVM'lerin içinde satılan etlerin yüzde 90'ı ithal ettir. O yüzden de fiyatlar, arz talep dengesine göre farklıdır. Bu fiyatlar semtlere göre de değişiyordur" dedi.

Ocak ayından bu yana yapılan zamları 'köpük zam' olarak değerlendiren Günal, "Şu anda piyasa dengeledi. Kurbanın da gelmesi fiyatları şu anda dengeledi. Biz isteriz ki fiyatlar daha da düşsün ama besici de diyor ki, 'Bizim de maliyetlerimizi kurtarmıyor', kasap da diyor ki, 'Biz de kendi maliyetimizi kurtarmıyoruz'. Kırmızı et bundan 2 ay önce Ramazan ayı sonlarına doğru 395 bandını görmüştü, şu anda 370-365 bandından gidiyor" ifadelerini kullandı.



"KIRMIZI ET FİYATLARI 20 LİRA DAHA DÜŞECEK"



Kurban Bayramı'na yaklaştığımız şu günlerde kırmızı etteki fiyat düşüşünün biraz daha sürebileceğini ifade eden Veysel Günal, "Çünkü vatandaşın alım gücü beyaz ete yönlendiği için kırmızı et fiyatları 20 lira daha düşecek gibi gözüküyor. Kuzu biraz geriledi. Kuzu bandı 480 liradan 440 liraya düştü. Bizim de satışımız 490 liradan aldığımızda 630-650 liraya veriyorduk. Şu anda biz 440'a alıyoruz, 580-600 bandında, yalnız bizim kıvırcık süt kutusudur. Danaya geldiğimiz zaman da 670 liradan 600 liraya kuşbaşı, kıymayı da 580 lira veriyoruz. Dana biftek antrikot 700 lira, bonfile bin 100 liradan 900 liraya düştü. Kuzu kuşbaşı 750 lira, kuzu eti de 600 lira şu anda" diye konuştu.



"KURBAN BAYRAMININ YAKLAŞMASI FİYATLARIN DÜŞMESİNDE BİR ETKEN OLAMAZ"



Sultangazi'de kasap olan Haluk Doğan, "Kırmızı ete 50 liralık bir indirim geldi. Bunu biz ithal ete ve alım gücünün azalmasına bağlıyoruz. Bu arada satışlarımız da düştü. İthal et biraz fazla geldi, alım gücü de azaldığı için fiyatlarda düşme oldu. 650 liraya sattığımız kuşbaşını 600'e çektik. 600 liraya sattığımız kıymayı ise 550 liraya çektik. Fiyatlar zaten çok yüksekti, şu anda 300-350 lira bandında olması gerekiyordu. Kurban bayramının yaklaşması fiyatların düşmesinde bir etken olamaz. Çünkü kurban kesildiği için hayvan sayısı düşecek. Ramazan'ın içinde zamlar geldi, Ramazan'ın son haftası düşüşler başladı. 2-3-5 derken 50 lira kadar bir indirim oldu. Daha aşağı ineceğini düşünmüyorum çünkü maliyetler belli. Yetiştiren de kazanmıyor, satan da alan da kazanmıyor. Hiç kimse bu fiyatlardan memnun değil." dedi.