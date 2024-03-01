Kırmızı ette kartelleşme uyarısı

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, kırmızı et piyasasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.



Et ve Süt Kurumunun (ESK) ithalat noktasında başarılı bir politika uyguladığını ifade eden Tunç, kurumun şeffaf bir şekilde piyasayı yönettiğini söyledi.



Tunç, geçmişte küçük işletmelerin ESK'nin hayvan ithalatından pay alamadığına dikkati çekerek, "ESK tarafından ithal edilen hayvanların 150 bin tanesinin küçük işletmelere verilmesi kararı var. Bu, küçük aile işletmeleri açısından çok mutlu edici ve ileriye dönük bu işin yapılabilmesi için de heyecan verici bir durum oluşturdu. Bunlar belli bir kesimin işine gelmiyor ve durumu bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar." diye konuştu.

KARTELLEŞME UYARISI



Büyük işletmelerin kırmızı et fiyatlarını etkilediğini savunan Tunç, "kartelleşme" uyarısında bulundu. Tunç, şunları ifade etti:



"Belli başlı illerdeki büyük işletmeler kırmızı et fiyatını tırmandırıyorlar. Bu işin öncülüğünü yapan 3-5 firma var. Bu firmalar, fiyatı yüksek göstererek insanları beklentiye sokuyor. Bu, gerçek üreticinin zararına yapılan bir olay. Bu insanlar hayvan ithalatında ciddi paralar kazandı. Devlet bunun önüne geçmeye başladığı anda bütün dengeler bozuldu. Bu yüzden bir sürü yol deniyorlar. Şu an suni bir piyasa var ve kırmızı et fiyatlarında bir artış beklenmiyor. Artışın aksine ramazan ayının ortalarında kırmızı et fiyatlarının düşüşe geçmesini bekliyoruz. Fiyatlar bu şekilde sürdürülebilir değil."

