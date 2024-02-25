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KOBİ'lere yeşil dönüşüm desteği

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler'in (KOBİ) yeşil dönüşümü için işbirliği yapacak.

KOBİ'lere yeşil dönüşüm desteği
Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç

TÜBİTAK ile ASO, KOBİ'lerin yeşil dönüşümünde teknik destek ve danışmanlık için işbirliğine gidecek.

Bu kapsamda, ASO, KOBİ'lere yeşil dönüşüme uyum süreci analizi, mevcut problemlerin tespiti ve çözüm yaklaşımlarını içeren danışmanlık desteği sağlayacak.

KOBİ'lerin alacağı hizmetin maliyetinin yüzde 90'ı hibe olarak TÜBİTAK tarafından karşılanacak.

TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolünü değerlendiren ASO Başkanı Seyit Ardıç, "Yeşil dönüşümde firmalarımızın yanındayız." dedi.

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