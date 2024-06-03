Koç Holding'den Yapı Kredi açıklaması: Satış görüşmeleri sonlandırıldı

Yapı Kredi'nin satışına yönelik müzakerelerde sonuca ulaşılamadı. Koç Holding, görüşmelerin sonlandırıldığını açıkladı.

Konuya ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde "Basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’de sahip olduğumuz payların satışına yönelik ön görüşmeler yaptığımızı belirten bir özel durum açıklaması yapmıştık. Yapılan ön görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığı için görüşmelerin sonlandırılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.



8 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta First Abu Dhabi Bank'ın, Yapı Kredi'deki yüzde 61,2'lik Koç Grubu hissesini yaklaşık 8 milyar dolara satın almak için ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü belirtilmişti.

