Konut fiyatları mayısta yüzde 3,6 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.



Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,6 artarak 877,9 seviyesinde gerçekleşti.



YILLIK ARTIŞ YÜZDE 103,6



KFE, mayısta yıllık bazda yüzde 103,6 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 45 oldu.



3 büyük il için KFE değişimine bakıldığında, mayısta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,8, yüzde 5,6 ve yüzde 3,2'lik artış görüldü.



ANKARA'DA YÜZDE 113,2'LİK ARTIŞ



Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 95,2, Ankara'da yüzde 113,2 ve İzmir'de 106,2 yükseldi.

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