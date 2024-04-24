Konut fiyatları şubatta arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artarak 1.216 seviyesine yükseldi.



Merkez Bankası verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,1 oranında azaldı.



Şubat ayında enflasyon yüzde 67,07 olarak açıklanmıştı. Böylece konut fiyatlarında yıllık artış 2019 Aralık ayından bu yana ilk kez manşet enflasyonun altında kaldı.



Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında şubatta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,5, 2,0 ve 1,6 artış görüldü.



Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 45,6, Ankara'da yüzde 72,9, İzmir'de yüzde 57,4 yükseldi.



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