Kredi kartında limitler zorlanıyor

Vatandaşlar, eylül ayının ilk haftasında rekor harcama yaptı. Geçen yıl eylülün ilk haftasında 79 milyar lira olan kartlı harcamalar bu yıl 191,1 milyar liraya yükseldi.



Faiz artırımları kredi kartı faizlerine de yansıdı. Eylül ayı itibarıyla uygulanan gecikme faizi azami yüzde 3,11'e yükseltildi.

Ancak bu durum kartlı harcamaların önüne geçemedi. Okulların da açılmasının etkisiyle kart kullanımı arttı.



Kırtasiye harcamaları yıllık bazda reel olarak yüzde 200'e yakın arttı. Akaryakıtta artış oranı ise yüzde 27 olarak gerçekleşti. Artışlar gıda harcamalarında yüzde 39, Hizmet sektörü harcamalarında ise yüzde 52,3 oldu. Elektronikte kart kullanımı ise bu dönemde yüzde 94 arttı.



BORCU ÖDEMEYİP TAKİBE DÜŞENLERDE ARTIŞ

Kart veya kredi borcunu ödemeyip takibe düşenlerin sayısında ise artış var.



Temmuz ayında kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı 14 bin kişi artışla 114 bine ulaştı.



Borcunu ödeyemeyip yasal takibe girenlerin oranı bir ayda yüzde 52 arttı. Türkiye'de borçları yüzünden yasal takibe giren kişi sayısı ise 180 bin.

BAKAN ŞİMŞEK NTV'DE AÇIKLAMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV yayınında kredi kartı kullanımındaki artış oranına dikkat çekmişti.



Harcamalardaki yüzde 140'lık artışın çok yüksek olduğunu söyleyen Şimşek, enflasyon ve cari açıkla mücadele için kartlarda kısıtlayıcı tedbirler alınacağını açıkladı.