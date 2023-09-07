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Kredi kartlarına düzenleme yolda

Kredi kartına yönelik yeni düzenleme gelmesi bekleniyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) düzenlemeye ilişkin sinyal verildi. Peki bu düzenleme ne olabilir? Taksitler daha da mı kısaltılacak?

Kredi kartlarına düzenleme yolda

Kredi kartı kullanımına ilişkin yeni düzenleme yolda.

Resmi Gazete'de yayımlanan 'de öne çıkan önlemler arasında kullanımı ile ilgili bir madde de yer aldı.

Kart kullanımının tüketim talebini dengeleyecek şekilde yeniden düzenleneceği bildirildi.

NTV'ye konuşan Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, "Kredi kartı bir çeşit tüketiciye açılan kredidir. Genel anlamda iç talebi sınırlamaya dönük bir eğilim görüyoruz. Taksit sayıları düşürülebilir,belli ürün kategorilerinde bu tamamen kaldrılabilir. Bu tür uygulamalar görebilriiz." dedi.

FAİZLER DAHA DA ARTABİLİR

Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantılarda faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Bu da kredi kartı ve mevduat faizlerine yansıyacak.

Ekonomistlere göre, kredi kartı ile ilgili faizler daha fazla artırılabilir.

Aslanoğlu, "Faizler artırılabilir. Bunu kredi gibi kullanan vatandaşlar açısından daha fazla frenleyici bir işlev görebilir bu tür adımlar. Sonuçta ya miktarsal ya da fiyat anlamında talebi düşürmeye dönük politikaların yansıması." diye konuştu.

SON DÜZENLEME HAZİRAN 2022'DE

Haziran 2022'de 25 bin lira üzeri limiti olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı artırılmıştı.

Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranı yüzde 40'a çıkarılmıştı.

25 bin lira altı limiti olan kredi kartları için yüzde 20 oranı hala aynı.

Ekonomistler, olası düzenlemenin asgari ödeme tutarlarıyla da ilgili olabileceğini belirtiyor.

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