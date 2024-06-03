Kredi notu düşen Fransa'dan tasarruf kararı

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P) ülkenin "AA" olan kredi notunu, bütçe pozisyonunun kötüleşmesi nedeniyle "AA-"ye düşürmesinin ardından, kamu harcamalarında kesintiye ve tasarrufa gidileceğini bildirdi.



Le Maire, YouTube hesabı üzerinden yayınladığı videoda, S&P'nin Fransa'nın kredi notunu düşürmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.



KAMU HARCAMALARI AZALTILIYOR



Kredi notunun düşürülmesinin tasarruf yapılması gerektiği anlamına geldiğini belirten Le Maire, hükümetin bu yıl kamu harcamalarında 10 milyar euroluk kesinti yapmayı planladığına dikkati çekti.



Le Maire, Fransa'nın her yıl 450 milyar euroyu aşan kamu harcamalarını azaltmaya öncelik verdiğini vurgulayarak, yılın başında kararlaştırılan söz konusu tasarruf planı konusunda kararlı olduklarını söyledi.



S&P’nin kredi notunu düşürme kararının ana nedeninin ülkenin borç seviyesindeki yükselme olduğuna işaret eden Le Maire, "Borç seviyemiz yükseldi çünkü Fransa ekonomisini Covid-19 ve enflasyon krizleri karşısında kurtardık." şeklinde konuştu.



"SAĞLIKLI KAMU MALİYESİNE GERİ DÖNÜLECEK"



Le Maire, artık normale dönüldüğünü ve krizle bağlantılı istisnai harcamaları azaltarak sağlıklı kamu maliyesine geri dönüleceğini dile getirerek, "Stratejimize aynı şekilde devam edeceğiz. Hızlanmadan ya da yavaşlamadan, tam olarak aynı yolda devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



S&P, Fransa'nın "AA" olan kredi notunu "AA-"ye indirmiş, ülkenin uzun vadeli kredi görünümünün ise "durağan" olduğunu açıklamıştı.



Açıklamada, Fransa'nın kredi notunun düşürülmesinin, ülkenin genel kamu borcunun GSYH'ye oranının, 2023-2027 yıllarında beklenenden daha büyük bütçe açıkları sonucunda artacağı öngörüsüne dayandığı aktarılmıştı.