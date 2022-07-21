10 kripto para biriminden 9’u ayı piyasasına dayanamayacak”

Kripto paralar haziran ayında şimdiye kadarki en büyük düşüşlerini yaşadı. Birim fiyatı %70’lik değer kaybıyla 20 bin doların altına düşen Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto para biriminde dikkate değer kayıplar gördü. Uzmanlar ayı piyasasının süreceğini tahmin ederken, kripto paraların 5’te dördünün şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine kıyasla %90’dan fazla değer kaybettiği görüldü. Kimi analistler kripto borsalarında gerilemelerin dönemsel olduğunu ifade etse de genel olarak yaşanan “2022 kripto kışının" öncekilere benzemediği belirtiliyor.



Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan kripto paralar odağında yayın yapan Bitcoinsistemi.com'un Kurucusu Yusuf Numanoğlu, “Geride bıraktığımız 5 yılda kripto piyasasında çok sayıda yeni proje hayata geçirildi. Bu da yatırımcılığa ilgi duyan kripto topluluğunu hızla büyüttü. Statista verilerine göre 2013'te 66 kripto biriminden söz ediyorduk. Bugün ise CoinMarketCap verileri dolaşımdaki kripto para birimi sayısının 20 bini aştığını gösteriyor. Piyasadaki bu bolluk sebebiyle içinde bulunduğumuz kripto kışı öncekilere benzemiyor zira her 10 kripto para biriminden 9’unun yaşananlara dayanamayacağı öngörülüyor” ifadelerini kullandı.



EN BÜYÜKLERDEN TERRA DAHİ ÇÖKTÜ



Geçtiğimiz aylarda Terra ekosisteminin dolara sabitlenen kripto para birimi UST’nin değeri 1 doların altına inmiş ve bu para birimine bağlı olan Luna değerinin yaklaşık %99'unu yitirmişti. Bu kayıpların ardındaki nedenin merkez bankalarının sıkılaşma tedbirlerinin yanı sıra proje sayısındaki enflasyon olduğuna dikkat çeken Yusuf Numanoğlu, “Yeni projelere yatırım yapmak, treni yakalamak isteyen yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bank of America'nın güncel bir araştırması, bugün kripto para yatırımcısı olan 10 kişiden 9'unun önümüzdeki aylarda daha fazla kripto alacağını gösteriyor. Bir projeye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların, yalnızca yükseliş olasılığının heyecanına kapılmaması gerekiyor. Kripto para, NFT ya da metaverse gibi alanlarda ortaya çıkan projelere yatırım kararı alırken projenin hangi alanda, ne gibi bir değer vaadi sunduğunu incelemek önem arz ediyor. Projelerin yol haritalarının, teknik dokümanlarının okunması, bu dokümanlara ne kadar sadık kalındığının tespit edilmesi, dolandırıcılık ya da piyasa koşulları gibi durumlardan kaynaklanan kayıplardan korunmaya yardımcı oluyor” diye konuştu.



“KRİPTO PARA ALANINDA GÜNCEL VE TARAFSIZ İÇERİKLER ÜRETİYORUZ”



Blokzinciri tabanlı projelerin kimler tarafından yürütüldüğünün, toplulukla nasıl bir iletişim kurduğunun, yatırımcı ve partnerlerinin kim olduğunun ve sosyal medya hesaplarının nasıl kullanıldığının da projeye dair güveni etkileyebileceğini belirten Bitcoinsistemi.com Kurucusu Yusuf Numanoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Bakılması gereken bir diğer konu da proje arzının bölüşülme biçimi. Örneğin bir ekip, proje arzının %80’lik kısmını ekip üyelerine ayırıyorsa, projenin dolandırıcılık amacı taşıyabileceği daha en başından belli oluyor. Bitcoinsistemi.com olarak, doğası gereği düzenleyici kuruluşlara ihtiyaç duymayan merkeziyetsiz finansın varlığını istikrarla sürdürebilmesi için sistemin temelindeki matematiksel güveni yeniden hatırlamak gerektiğine inanıyoruz. Bunu sağlayabilmek ve kötü niyetli projeleri topluluktan uzaklaştırmak için okurlarımıza güncel ve tarafsız kripto para haberleri ve analizleri sunuyoruz. Reklam amaçlı içeriklere yer vermeyerek okurlarımızı kendilerini güvende hissedebilecekleri içeriklerle buluşturuyoruz. Yatırımcılar, değer vaatlerine sadık kalan projeleri tarafsız içerikler sayesinde keşfederek yatırım yaparken dikkat etmeleri gereken başlıklara göre objektif değerlendirmeler yapabiliyor."