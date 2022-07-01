2022'de alınması gereken devrimci kripto para birimleri: Mehracki (MKI), Bitcoin (BTC), Neo (NEO)

MEHRACAKI (MKI)



Kripto para piyasasında yeni olan Mehracki (MKI), Solana blok zinciri üzerine inşa edilmiş, topluluk odaklı ve iyi hissettiren bir mizahi kripto para birimi (meme token)... Mehracki (MKI), alıcılar için zenginlik oluşturmak ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar için iyi hissettiren anları ve eylemleri desteklemenin bir yolunu sağlamak için tasarlandı. Mehracki (MKI) projesi, onu yeterince çekici kılan ve aynı zamanda bir mizahi kripto paranın önemli unsurlarını koruyan bir çerçeve oluşturarak, dünyanın bu tip para birimlerine ilişkin algısını ve görüşünü dönüştürmeyi amaçlıyor.



Mehracaki (MKI), dünyanın mizahi para birimlerine (meme token) ilişkin algısını ve görüşünü dönüştürmeyi amaçlıyor.

Diğer mizahi kripto paralardan farklı olarak Mehracki (MKI), Mehracki ekosistemindeki işlemlerin ve kimliklerin doğrulanması, mizahi paraların teşvik edilmesi için benimsenmesinin sağlanması ve konaklama işletmeleri ile müşteriler arasında üniter bir değer değişimi olarak hizmet verilmesi dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumlarına sahip.



BITCOIN (BTC)



Bitcoin (BTC), internette güvenli işlemlere izin veren çevrimiçi, eşler arası (P2P), merkezi olmayan bir kripto para birimine deniliyor. Küresel kripto para piyasasında ortaya çıkan ilk kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), 2008 yılında Satoshi Nakamoto olarak bilinen anonim bir kişi tarafından yaratıldı. Bitcoin (BTC) ile ilgili en önemli yeniliği, blok zinciri olarak bilinen bir dijital defter görevi gören bir yazılım oluşturuyor. Bankaların kullandığı defterlerin aksine, blok zinciri bir bilgisayar sistemi arasında bölünüyor ve doğrulanıyor. Hiçbir üçüncü taraf kişi veya kuruluş blok zincirinin kontrolünde yer almıyor.



Bitcoin (BTC), 300 milyar doları aşan mevcut piyasa değeri ile kripto para piyasasının zirvesinde bulunuyor.

Ortaya çıkışından on yıldan fazla bir süre sonra, Bitcoin (BTC), 300 milyar doları aşan mevcut piyasa değeri ile kripto para piyasasının zirvesinde bulunuyor. Bu kısmen kripto meraklılarının kripto para birimine olan kurumsal ilgisinden kaynaklanıyor. Birkaç işletme ve platform, ödeme hizmetleri, cüzdanlar, merkezi ve merkezi olmayan borsalar ve çevrimiçi oyunlar dahil Bitcoin (BTC) ekosisteminde yer alıyor. Ancak, bunlarla sınırlı olmamak üzere Bitcoin (BTC) için çeşitli kullanım örnekleri sunuyor.



NEO (NEO)



Eskiden Antshares olarak bilinen Neo (NEO), farklı programlama dillerinde yazılmış merkezi olmayan uygulamaları (App'ler) destekleyen açık kaynaklı, merkezi olmayan bir kripto para birimine ve akıllı sözleşmeler blok zinciri platformuna deniliyor. Neo (NEO) ekosistemi, birincil hedefi yeni nesil internetin temeli olmak olan, hızla büyüyen ve gelişen bir ekosistemden oluşuyor. Platform ayrıca; dijital kimlikler, ödemeler ve varlıkların birleşimi ile karakterize edilen yeni bir ekonomi üretmeyi hedefliyor.



NEO’nun şu anda toplam 100 milyon jeton arzı bulunuyor.

Diğer blockchain platformlarından farklı olarak Neo (NEO) platformunda iki yerli jeton (token) bulunuyor. Bu jetonlardan biri olan NEO, platformun son kullanıcıların oy vermesini ve Neo ekosisteminin iyileştirilmesiyle ilgili karar verme süreçlerine katılmasını sağlıyor.. Diğer para birimi olan GAS ise platformda gerçekleşen işlemler için işlem ücretlerini ödeme aracı olarak kullanılıyor. NEO’nun şu anda toplam 100 milyon jeton arzı ve dolaşımda 70,5 milyon jeton arzı bulunuyor.



Sonuç olarak, bu üç kripto para biriminin, onları satın alan kripto para meraklıları için değer sağlaması muhtemel bulunuyor.

Mehracki (MKI) satın almak için:



Ön satışa katılın: https://presale.mehracki.io/register



Website: https://mehracki.io



Telegram: https://t.me/Mehracki_Official



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