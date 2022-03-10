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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 10 Mart 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları düşüşe geçti. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 10.03.2022 - 09:22

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 10 Mart 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

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Biden'dan dijital dolar ve kripto para kararnamesi: Bitcoin yükselişe geçti

Biden'dan dijital dolar ve kripto para kararnamesi: Bitcoin yükselişe geçti

Dün yükselen kripto para piyasaları son 24 saatte düşüşe geçti. 

kripto sayfasındaki verilere göre piyasalar yüzde 4'ün üzerinde düşüş gösterdi. 

Saate 09.20 itibariyle piyasaların toplam büyüklüğü 1.8 trilyon dolara geriledi. 

ise aynı sürede yüzde 6.46 düşüş gösterdi. BTC'nin fiyatı 39 bin 242 dolara inmiş durumda. 

Ethereum ise aynı sürede yüzde 5.1 geriledi. ETH'nin fiyatı 2 bin 587 dolar oldu. 

Ripple cephesinde de düşüş görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 4 aşağı inerek 73 cente indi. 

Dogecoin piyasa ortalamasıyla benzer oranda geriledi. DOGE'un fiyatı yüzde 4.4 azalarak yeniden 11 cente geriledi. 

ABD Başkanı Joe Biden Türkiye saatiyle dün akşam başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Bu haberin ardından piyasalar yukarı yönlü tepki vermişti. TSİ, sabah 4.00'ten itibaren kripto para pisayasaları hızla geriledi. 

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