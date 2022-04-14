Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 14 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları dünün ardından bugünde yükseliyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 2.2 yükselerek 2 trilyon doların üzerine çıktı.

Saat 12.00 itibariyle Bitcoin'deki değer artışı yüzde 2.6 oldu. BTC'nin fiyatı 41 bin 226 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti ise yüzde 39'a yaklaştı.

Ethereum cephesinde de yükseliş görüldü. ETH'nin fiyatı yüzde 1.7 artarak 3 bin 110 dolara çıktı.

Ripple rakipleriyle benzer bir performans gösterdi. XRP son 24 saatte yüzde 2.5 değerlenerek 73 cent oldu.

Dogecoin ise bindelik düzeyde düşüş gösterdi. DOGE'un fiyatı binde 7 azalarak 13'e indi.

BITCOIN 30 BİN DOLARA İNER Mİ?

Bitcoin'in 40 bin dolar seviyesine gerilemesiyle birlikte 30 bin dolara çekilme ihtimali konuşuldu. Kripto para analisti Nicholas Merten, BTC'nin bu seviyeye geleceğini düşünmediğini söyledi.

Merten'e göre gittikçe azalan BTC arzı ve Bitcoin'in düşük seviyesinin günden güne daha yüksek seviyelerde tutunması BTC'de 30 bin dolar ihtimalini uzak kılıyor.

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