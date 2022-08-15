Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 15 Ağustos 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Geçen hafta genelinde yatırımcısını sevindiren kripto paralar haftaya düşüşle başladı.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 3.3 değer kaybederek 1.2 trilyon dolar oldu.

Saat 13.20 itibariyle Bitcoin'deki değer kaybı ise yüzde 2.3 oldu. BTC'nin fiyatı 24 bin 125 dolar seviyesine inse de BTC bir haftalık fiyat değişimi ise yukarı yönlü yüzde 4.1 seviyelerinde.

Ethereum'daki kayıp BTC'ninkinden fazla oldu. ETH'nin fiyatı yüzde 4.8 gerileyerek bin 902 dolara indi.

Ripple ve Dogecoin de değer kaybı yaşadı. XRP'nin fiyatı yüzde 4.8 düşerek 37 cente gerilerken, DOGE ise yüzde 2.8 değer kaybıyla 7.6 cent oldu.





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