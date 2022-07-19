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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 19 Temmuz 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki olumlu hava sürüyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 19.07.2022 - 10:10

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 19 Temmuz 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki yükseliş trendi sürüyor. 

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 2.6 yükselerek 1.06 trilyon doların üzerine çıktı. 

Saat 10.00 itibariyle 'de düşüş görüldü. BTC'nin fiyatı yüzde 2.3 gerileyerek 22 bin 13 dolar oldu. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 39.54'e indi. 

Ethereum yükselişini sürdürüyor. ETH'nin fiyatı yüzde 4 daha yükseldi ve 1529 dolar oldu. 

Ripple ve Dogecoin cephelerinde tablo kırmızıya döndü. XRP'nin fiyatı yüzde 2.2 düşerek 36 cente geldi. DOGE ise binde 7 oranında gerileyerek 6 centte kaldı. 

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