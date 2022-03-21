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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 21 Mart 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları yeni haftaya düşüşle başladı. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 21.03.2022 - 10:24

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 21 Mart 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Geçen hafta değer kazanan kripto para piyasaları yeni haftaya düşüşle başladı. 

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 10.20 itibariyle piyasalar yüzde 1.9 oranın da gerileyerek 1.94 trilyon dolara indi. 

Piyasa hakimiyetini yüzde 40'ın üzerinde tutmayı başaran ise son 24 saatte yüzde 2.3 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 40 bin 972 dolar oldu. 

Ethereum da değer kaybı yaşadı. ETH'nin fiyatı yüzde 1.7 gerileyerek 2 bin 874 dolara indi. 

Ripple sakin bir son 24 saat geçirdi. XRP'nin fiyatı binde beş düşüşle 81 centte kaldı. 

Dogecoin cephesinde ise gerileme görüldü. DOGE'un fiyatı yüzde 1.8 düşse de 12 centin üzerinde duruyor. 

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