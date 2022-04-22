Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 22 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Salı gününden itibaren yükselen kripto para piyasaları dünü sakin geçirmişti. Yükselişini sürdüremeyen piyasalara bugün düzeltme geldi.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasaların aktif büyüklüğü son 24 saatte yüzde 1.5 geriledi ve 2 trilyon dolların altına indi.

Saat 9.45 itibariyle Bitcoin yüzde 2.1 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 40 bin 696 dolara inerken piyasa hakimiyeti de yüzde 39'un altına düştü.

Ethereum'daki değer kaybı BTC ile benzer düzeyde oldu. ETH'nin fiyatı yüzde 2.1 düşerek 3 bin 14 dolara indi.

Ripple da değer kaybı yaşayan kripto paralardan oldu. XRP'nin fiyatı yüzde 1.6 düşüşle 73 cente indi.

Dogecoin'deki değer kaybı da XRP gibi oldu. DOGE'un fiyatı yüzde 1.7 inerek 13 centte kaldı.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

