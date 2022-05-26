Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 26 Mayıs 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları hızlı hareketlerine bu hafta itibariyle son vermiş olsa da halen toparlanamadı.

Özellikle Fed'den gelen faiz artırımı sinyaliyle piyasalar son 24 saatte yeniden düşüşe geçti.

Saat 11.30 itibariyle piyasalar yüzde 1.4 düşerek 1.3 trilyon dolar oldu.

Coingecko'da yer alan verilere göre Bitcoin aynı süre zarfında binde 6 değer kaybetti ve 29 bin 595 dolara geriledi. Ancak BTC'nin değer kaybı piyasa ortalamasın altında olunda piyasa hakimiyeti artış gösterdi. BTC'nin dominansı yüzde 43.18'e çıktı.

Ethereum ise zorlanmaya devam ediyor. ETH'nin fiyatı yğzde 4.1 düşerek bin 893 dolar oldu. Yani ETH, LUNA'nın çöküşünden beri ilk kez 1900 doların altını gördü.

Ripple ve Dogecoin'deki sert kayıplar ise sürüyor. XRP son 24 saatte yüzde 3.8 düşerek 38 cente indi. DOGE ise yüzde 5.9 değer kaybetti ve 7 cente geriledi.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

