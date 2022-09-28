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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 28 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Dün yükselen kripto para piyasaları kazancın hepsini geri verdi. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 28 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları dün hızlı bir şekilde yükselmişti.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte ise aldıklarını aynı hızda geri verdi. Piyasaların toplam büyüklüğü yüzde 5.2 düşerek 955 milyar dolara geriledi.

Bitcoin ise saat 9.00 itibariyle piyasa ortalamasının üzerinde değer kaybetti. BTC'nin fiyatı yüzde 6.6 gerileyerek 18 bin 796 dolara indi. 

Ethereum da BTC'yle benzer bir grafik çizdi. ETH'nin fiyatı yüzde 7 düşerek bin 285 dolar oldu. 

SEC'le anlaşma umudu taşıyan Ripple günlerdir kararlı bir şekilde yükseliyordu. Son 24 saatte ise XRP'nin grafiği tam tersine döndü.

Ripple yüzde 9.8 düşerek 43 cente gelirken Dogecoin (DOGE) ise yüzde 4.4 düşerek 4.9 cent seviyelerini gördü.

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