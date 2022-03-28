Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 28 Mart 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarının aktif büyüklüğü altı gündür düzenli bir şekilde yükseliyor.

Coingecko'da yer alan son verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 4.8 artış gösterdi.

Saat 9.45 itibariyle piyasaların toplam büyüklüğü 2.2 trilyon doların üzerine çıktı.

Son bir haftada yüzde 13'ten fazla değer kazanan Bitcoin 24 saatte yüzde 5 yükseldi. BTC'nin fiyatı 46 bin 855 dolar seviyesine geldi. Bu fiyatlar BTC'nin 3 ayın zirvesine geldiği anlamını da taşıyor.

Ethereum da yükseliş gösterdi. ETH'nin fiyatı yüzde 5.3 artarak 3 bin 313 dolar oldu.

Ripple cephesi de yönünü yukarı çevirdi. XRP'nin fiyatı yüzde 3.5 artarak 68 centin üzerine çıktı.

Dogecoin son bir haftada yüzde 25'e yakın değer kazandı. DOGE'un fiyatı yüzde 6'dan fazla artara 14 centi geçti. DOGE aynı zamanda yeniden en büyük 100 kripto para sıralamasında 12. sıraya geldi.

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