Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 30 Mart 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları geçen haftadan beri yükselişe geçmişti.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasaların yükselişi bugün durdu.

Saat 10.00 itibariyle piyasalar son 24 saatte binde bir oranında değer kaybederek 2.25 trilyon dolarlık değerini ise ise korumayı başardı.

Bitcoin'deki değer kaybı ise binde iki oldu. BTC'nin fiyatı 47 bin 390 seviyelerinden işlem görüyor.

Ethereum'daki kayıp da bindelik seviyede oldu. ETH'nin fiyatı binde 3 düşerek 3 bin 401 dolarda kaldı.

Ripple rakiplerine göre biraz daha faza düşüş gösterdi. XRP'nin fiyatı yüzde azaldı ve 86 cente geriledi.

Dogecoin de XRP'ye benzer bir hareketlilik gösterdi. DOGE'un fiyatı yğzde 2.2 azaldı ancak 14 centin üzerinde tutunmayı sürdürdü.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

