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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 31 Mart 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları sakinliğini koruyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 31.03.2022 - 10:29

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 31 Mart 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Günler süren yükselişin ardından dün bindelik oranda değer kaybeden kripto para piyasaları sakin kalmaya devam ediyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte binde 8 oranında yükselerek 2.26 trilyon dolar büyüklüğe ulaştı.

Saat 10.30 itibariyle binde 7 oranında değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 47 bin 112 dolar seviyelerinde. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise günler sonra yüzde 40'ın altına geriledi. 

Ethereum son 24 saatte neredeyse hiç değişiklik göstermedi. ETH'nin fiyatı binde 1 düşerek 3 bin 397 dolara indi. 

Ripple ise binde dört yükseldi. XRP'nin fiyatı 86 centte kalmaya devam etti.

Dogecoin ise yüzde 1.2 yükseliş gösterdi. DOGE'un fiyatı 14 centin ortalarına doğru ilerledi. 

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