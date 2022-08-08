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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 8 Ağustos 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto paralar haftaya yükselişle başladı. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 08.08.2022 - 10:08

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 8 Ağustos 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları yeni haftaya değer kazanarak girdi.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 3 yükselerek 1.16 trilyon dolara çıktı.

Saat 10.05 itibariyle yüzde 3.3 yükseldi. BTC'nin fiyatı 23 bin 758 dolar seviyesine geldi. 

Ethereum da 'le benzer bir değer artışı yaşadı. ETH'nin fiyatı yüzde 3.1 artarak bin 735 dolara çıktı. 

Ripple ve Dogecoin de haftaya yukarı yönlü hareketle giren kripto paralar arasında yer aldı.

XRP'nin fiyatı yğzde 1.8 artarak 37.8 cent olurken DOGE ise yüzde 3.1 değer artışıyla 7 centin üzerine çıktı.

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