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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 9 Mayıs 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto piyasalardaki düşüş devam ediyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 09.05.2022 - 09:59

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 9 Mayıs 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki düşüş sürüyor. Coingecko'da yer alan verilere göre toplam market hacmi yüzde 3 düşerek 1.62 trilyon dolara indi. 

Saat 10.00 itibariyle yüzde 3.5 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 33 bin 596 dolara geriledi. Bitcoin, kasım 2021'deki zirvesinin neredeyse yarısına inmiş durumda. BTC'nin son 1 haftalık değer kaybı ise yüzde 13'e yaklaştı. 

Ethereum da Bitcoin gibi yatırımcısına zor anlar yaşatıyor. ETH'nin fiyatı son 24 saatte yüzde 4.2 düşerek 2 bin 457 dolara indi. 

Ripple ve Dogecoin de piyasalarla benzer bir grafik çiziyor. XRP'nin fiyatı yüzde 2.2 düşerek 56 cente inerken DOGE yüzde 3.5 değer kaybıyla 12 centin sınırına çekildi.

ABD'nin geçen hafta 50 baz puan faiz artırımının ardından piyasalar gerilemeye başlamıştı. 

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