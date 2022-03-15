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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 15 Mart 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? Avrupa Parlamentosu'nun Bitcoin kararı kripto para piyasalarını nasıl etkiledi? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 15.03.2022 - 07:57

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 15 Mart 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

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Avrupa Parlamentosu'ndan Bitcoin kararı

Avrupa Parlamentosu'ndan Bitcoin kararı

AP Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında  ve Ethereum gibi bazı kripto para birimlerine yasak getirecek yasa tasarısı kabul edilmedi.

'dan canlı olarak takip edebileceğiniz verilere göre saat 8.00 itibariyle Bitcoin yatay seyrini sürdürüyor. BTC/USD fiyatı 38 bin 700 dolar bandında yer alıyor.

Ethereum ise 2 bin 500 dolar bandının hemen üzerinde işlem görüyor.

Güncel Ripple fiyatı 0,75 dolar, Binance Coin ise 367 dolar seviyesinde yer alıyor. 

VIDEO: BİTCOİN CİHAZLARINI BÖYLE EZDİLER

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