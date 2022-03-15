Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 15 Mart 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

AP Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında Bitcoin ve Ethereum gibi bazı kripto para birimlerine yasak getirecek yasa tasarısı kabul edilmedi.

NTVPara'dan canlı olarak takip edebileceğiniz verilere göre saat 8.00 itibariyle Bitcoin yatay seyrini sürdürüyor. BTC/USD fiyatı 38 bin 700 dolar bandında yer alıyor.

Ethereum ise 2 bin 500 dolar bandının hemen üzerinde işlem görüyor.

Güncel Ripple fiyatı 0,75 dolar, Binance Coin ise 367 dolar seviyesinde yer alıyor.

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