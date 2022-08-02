Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 2 Ağustos 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Son dönemlerde yatırımcısını sevindiren kripto para piyasaları geçtiğimiz 24 saatte geriledi.

Coingecko'da yer alan verilere göre kripto para piyasaları yüzde 3.1 düşerek 1.1 trilyon dolar seviyesine geldi.

Saat 09.50 itibariyle Bitcoin yüzde 1.2 düşüş gösterdi. BTC'nin fiyatı 22 bin 906 dolara inerken piyasa hakimiyeti yüzde 39.85'e çıktı.

Ethereum'daki düşüş ise daha sert oldu. ETH'nin fiyatı yüzde 5.3 gerileyerek 1590 doları gördü.

Ripple ve Dogecoin de piyasaları takip etti. XRP'nin fiyatı yüzde 1.9 düşerek 37 cente indi. DOGE ise yüzde 3.4 gerileyerek 6.6 centi gördü.

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