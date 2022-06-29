Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 29 Haziran 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasalar haftanın üçüncü gününde de düşüyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 5.3 düşerek 936 trilyon dolara geriledi.

Saat 14.45 itibariyle Bitcoin yüzde 4.5 düştü. BTC'nin fiyatı 20 bin 77 dolara gerilerken piyasa hakimiyeti yüzde 40.92 seviyelerinde.

Ethereum cephesinde de sert düşüş var. ETH'nin fiyatı yüzde 8.9 düşerek bin 116 dolara geriledi.

Ripple ve Dogecoin de piyasalardaki düşüşe ayak uydurdu. XRP'nin fiyatı yüzde 6.2 düşerek 32 cente geldi. Öte yandan haftaya yükselerek başlayan DOGE ise yüzde 8.3 geriledi ve 6 centi gördü.

BİTCOİN'DE 1100 DOLAR BEKLENTİSİ

Kripto ve finans yatırımlarıyla bilinen Robert Kiyosaki, Bitcoin tahmininde bulundu. Twitter'dan paylaşım yapan Rich Dad (Zengin Baba) kitabının yazarı şu ifadeleri kullandı: Zengin Baba dersi. Kaybedenler, para kaybettikleri zaman çıkarlar. Bitcoin'den çıkan kaybedenler intihar ediyor. Kazananlar ise kaybettiklerinden ders çıkartırlar. Bitcoin'in 1100 doları test etmesini bekliyorum. Eğer toparlarsa daha fazla alacağım. Eğer olmazsa kaybedenlerin daha fazla çıkış yapmasını bekleyeceğim.

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