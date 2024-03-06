Bitcoin kâr satışlarının ardından toparlandı

Kripto para piyasaları, Bitcoin'in dün rekor seviyelere yükselmesinin ardından dalgalı seyir izledi.



Bitcoin, dün 69 bin 191 dolara kadar yükselerek 2 yıldan uzun süre sonra rekor kırdı. Zirve seviyelerde kalıcı olamayan Bitcoin, kâr satışlarıyla yaklaşık 10 bin dolar geriledi ve yaklaşık yüzde 15'lik düşüşle 59 bin dolara kadar indi.



Bitcoin, bu seviyeden gelen alımlarla yüzde 7'lik yükselişle 67 bin dolar civarında dengelendi. Kripto piyasasının amiral gemisi, Kasım 2021'de 69 bin doları görmüştü.



Kripto piyasasının en büyük ikinci varlığı Ethereum ise dün 3 bin 200 olara kadar gerildi. Ethereum, dipten gelen alımların etkisiyle dünkü kayıplarını geri aldı ve 3 bin 900 dolara kadar yükseldi.



Bitcoin, saat 14.45 itibarıyla 67 bin 46 dolar civarında işlem gördü. Ethereum ise aynı dakikalarda 3 bin 876 dolar civarında alıcı buldu.



Analistler, kripto paralardaki satışların kâr realizasyonundan kaynaklandığını belirtti.



KRİPTO PARALAR NEDEN YÜKSELİYOR?



Uzmanlar, kripto paralardaki yükselişi birkaç nedenden kaynaklandığı belirtti. Nvidia öncülüğünde teknoloji hisselerindeki pozitif hava devam ederken; Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) ürünlerine ilgi zirveye çıktı. Ocak ayında işlem görmeye başlayan 10 Bitcoin ETF’i ise yaklaşık 8 milyar dolarlık net giriş kaydetti.



Diğer önemli neden ise Bitcoin yarılanması (halvin) olarak gösterildi. Yarılanmanın nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Halving sonrası madencilerin ödülleri blok başına 6,25 BTC'den 3,125 BTC'ye düşecek.