FTX'in yarattığı deprem kripto para piyasasında krize yol açtı

2022 yılına Sam Bankman-Fried'in kurucusu olduğu kripto para platformu FTX ve yatırım şirketi Alameda Research'ün iflasları damga vurdu.

Bankman-Fried tutuklandı ve davası görülmeye başladı, ancak iflasların yarattığı depremin etkileri kripto para ekosisteminde halen fazlasıyla hissediliyor.



Habertürk'ün haberine göre, son olarak dün Kaliforniya merkezli kripto para bankası Silvergate Capital 2022 4. çeyrek öncü mali sonuçlarını açıkladı.



Buna göre bankadaki kripto para mevduatları üçüncü çeyrek sonunda 11,9 milyar dolar seviyesindeyken yıl sonunda bu rakam 3,8 milyar dolara geriledi. Sert düşüşte FTX'in iflası etkili oldu. FTX, Silvergate'in önemli müşterileri arasında yer alıyordu.

718 MİLYON DOLARLIK ZARARINA SATIŞ

Söz konusu 3,8 milyar dolarlık mevduatın 150 milyon doları ise iflas başvurusunda bulunan müşterilere ait bulunuyor. Firma bunun yanında nakit ihtiyacı sebebiyle 5,2 milyar dolarlık tahvil sattı ve bu işlemlerden 718 milyon dolar zarar etti.



Bu gelişmelerin sonucu olarak Silvergate 200 kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Söz konusu rakam firmanın işgücünün yüzde 40'ına denk geliyor.



Açıklanan bu sonuçlar New York Borsası'nda işlem gören Silvergate hisselerinde büyük bir satışa yol açtı.

HİSSE FİYATI 12 DOLARA KADAR DÜŞTÜ

Hisselerde günlük kayıp yüzde 42,7 oldu. Kasım 2021'de Silvergate hisseleri 219,8 dolara kadar yükselmişti. Dün ise 12,6 dolara geriledi. Yani zirveden düşüşü yüzde 94,3'ü buldu.

Zirvedeyken Silvergate'in piyasa değeri 5,87 milyar dolar seviyesindeydi. Dün itibarıyla ise 398 milyon dolara geriledi.



Kripto para aracı ve kredi kurumu Genesis Global Trading de FTX sarsıntısının hissedildiği bir başka firma oldu.



2022 yılında iflas eden Alameda Research ve Three Arrows Capital firmalarına kredi veren Genesis işgücünü yüzde 30 oranında azaltma kararı aldı.



The Wall Street Journal, bünyesinde CoinDesk, Foundry, Grayscale Investments ve Luno'yu da bulunduran Digital Currency Group'un bir iştiraki olan Genesis'in iflas başvurusunda bulunmaya hazırlandığını iddia etti.

