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Kripto parada ikinci çöküş: BlockFi iflas başvurusunda bulundu

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX'in çöküşünün ardından, ABD merkezli kripto para platformu BlockFi da iflas başvurusunda bulundu.

Kripto parada ikinci çöküş: BlockFi iflas başvurusunda bulundu

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ABD merkezli kredi kuruluşu BlockFi, iflas başvurusunda bulundu. 

Şirketin iflas başvurusu, dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX'in çöküşünden yaklaşık iki hafta sonra gerçekleşti.

FTX'in iflasının ardından para çekme dahil tüm işlemleri askıya alan BlockFi, şirketin yeterli likiditeye sahip olduğunu duyurmuştu. 

Ancak şirket bugün New Jersey Bölgesi Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Şirketin, iflas süreci başlayan FTX'le yüz milyonlarca dolarlık kredi anlaşması bulunuyordu. 

BlockFi, FTX'i 275 milyon dolar ile ikinci en büyük alacaklısı olarak listelemişti.

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